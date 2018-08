Fruga in due auto e ne ruba una terza, ma all’uscita del parcheggio trova i carabinieri: 19enne in manette

Quiliano. Furto di auto e due tentati furti su auto. E’ questa l’accusa alla quale dovrà rispondere il giovane L.C.H.L di 19 anni, nato in Bolivia ma italiano, residente a Vado Ligure, studente, arrestato nella notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona.

Il giovane infatti, secondo quanto riferito dai militari, prima avrebbe sfondato il vetro di due auto nel parcheggio di Via Diaz di Quiliano, alla ricerca di refurtiva, poi sarebbe riuscito a metterne in moto una terza allontanandosi. Ma appena arrivato all’uscita dal parcheggio ha trovato ad attenderlo una pattuglia dei carabinieri che lo ha subito fermato ed arrestato in flagranza.

Al momento L.C.H.L si trova nella caserma di via Mentana per le formalità di rito; questa mattina sarà accompagnato davanti al giudice per il processo per direttissima.