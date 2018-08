Foro savonese e città di Varazze in lutto per la scomparsa dell’avvocato Claudia Marsala

Varazze. Lutto nel foro savonese per la prematura scomparsa dell’avvocato Claudia Marsala, 49 anni, che aveva lo studio in via Sormano a Savona. La professionista era figlia dell’ex maresciallo dei carabinieri di Varazze, Giuseppe Marsala.

L’avvocato Marsala lascia il marito Pierluigi Stendardo, anche lui maresciallo dei carabinieri, e una figlia. La notizia della scomparsa del legale si è rapidamente diffusa a Varazze, dove abitava. Il consigliere comunale di Varazze Gianantonio Cerruti la ricorda così su Facebook: “Mi hanno appena informato dell’improvvisa scomparsa di una nostra concittadina, l’avvocato Claudia Marsala, donna e professionista molto stimata, esempio di altruismo, valore e onestà per tutti noi varazzini. Le più sentite condoglianze al maresciallo Stendardo e a tutta la sua splendida famiglia”.

I funerali saranno celebrati domani (mercoledì 22 agosto) alla ore 9 nella chiesa di Sant’Ambrogio a Varazze.