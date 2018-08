Fissati i funerali di Andrea Porcu, l’operaio di 26 anni morto alla vetreria Etrusca

Carcare. Si svolgeranno giovedì 16 agosto, alle ore 10, i funerali di Andrea Porcu, il giovane che venerdì scorso ha perso la vita mentre stava lavorando alla vetreria Etrusca di Altare.

Oggi è stata eseguita l’autopsia sul corpo del 26enne, con la salma che è stata restituita ai familiari dopo il nulla osta della magistratura savonese che sta indagando sull’infortunio sul lavoro.

Nella chiesa parrocchiale di Carcare verrà dato l’ultimo saluto al ragazzo che a dicembre avrebbe compiuto 26 anni e che ha perso la vita per cause in via di accertamento.

In molti hanno espresso vicinanza e affetto alla madre Cristina, ai fratelli Stefano e Lorenzo e alla fidanzata Marika. Di Andrea parlano tutti come un ragazzo solare, posato e serio, che dopo aver frequentato l’Itis di Cairo ha iniziato a lavorare nell’azienda carcarese Ferraro SRL.