Finale, torna la rassegna teatrale per raccogliere fondi a sostegno del canile

Finale Ligure. Lunedì 13 agosto, alle ore 21.15, a gran richiesta l’associazione Elsa nata libera – amici del canile di Finale Ligure propone “Gran varietà … il ritorno”, settimo appuntamento della rassegna teatrale e musicale , giunta ormai alla XII edizione, “Ai chiostri per Elsa” che ha lo scopo di raccogliere fondi per gli ospiti del canile di Finale Ligure e per le colonie feline presenti sul territorio comunale.

A grande richiesta uno spettacolo di arte varia che da anni continua a ricuotere notevole successo tra il pubblico. Come da tradizione artisti dei più diversi generi musicali e tatrali si alterneranno sul palcoscenico dipingendo un arcobaleno di forme artistiche e personaggi dai caratteri più disparati. La serata sarà all’insegna dell’ilarità e della spensieratezza, il tutto condito da tanta allegria e puro spettacolo.

Lo spettacolo, come di consueto, si terrà nella suggestiva cornice dei chiostri di Santa Caterina, in Finalborgo. In caso di pioggia verrà messo in scena nell’attiguo auditorium.

L’ingresso è libero, durante la serata si raccoglieranno fondi a favore dei cani ospitati presso il canile di Finale Ligure e delle colonie feline presenti sul territorio finalese.

I volontari del canile di Finale Ligure vi aspettano numerosi per trascorrere una piacevole e lieta serata.