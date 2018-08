Finale Ligure, tre “topi da spiaggia” fermati dalla municipale

Finale Ligure. Continuano i controlli sul lungomare e sulle spiagge di Finale Ligure da parte degli agenti della polizia municipale.

Intorno alle 16 di ieri pomeriggio una pattuglia in borghese impegnata in alcuni accertamenti anti-abusivismo commerciale è riuscita a sventare un tentativo di furto in spiaggia ai danni di un turista. Il bagnante e la sua fidanzata si stavano godendo un bagno in mare quando hanno notato due persone intente ad armeggiare vicino al loro ombrellone. Prima ancora che il bagnante potesse uscire dall’acqua, uno dei due malintenzionati ha afferrato uno zaino e si è dato alla fuga verso il lungomare.

La vittima del furto si è lanciato all’inseguimento dei due ladri e ciò ha attirato l’attenzione degli agenti della muncipale, che sono subito intervenuti recuperando lo zaino e fermando complessivamente tre persone. Addosso ai malviventi sono stati ritrovati i documenti di altre persone (il furto di uno di essi era stato denunciato due giorni prima) ed un martello da carpentiere.

I tre sono stati denunciati all’autorità giudiziaria e lo zaino restituito al legittimo proprietario.

Il sindaco Ugo Frascherelli commenta: “Mi congratulo con gli uomini della polizia municipale che nel giro di pochi giorni hanno raggiunto importanti risultati in termini di controllo e sventati furti”.