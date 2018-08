Finale Ligure, ragazzino investito da auto: trasportato al Santa Corona

Finale Ligure. Investimento pedonale nel tardo pomeriggio di oggi a Finale Ligure, all’altezza dei Bagni Garibaldi.

Secondo quanto appreso il giovane, intorno alle 17 e 15, è stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada. Nell’impatto con la vettura è caduto a terra.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Finale Ligure e l’automedica del 118: dopo le prime cure il ragazzino è stato trasferito presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Fortunatamente, stando a quanto riferito dai sanitari, non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano preoccupazione. Sull’investimento pedonale sono in corso aggiornamenti della municipale.