Allarme per la fauna del torrente Pora a Finale Ligure. In questi giorni non sono mancate segnalazioni per la presenza di melma verdastra che sta invadendo il corso d’acqua finalese e che ha provocato già la morte di almeno una ventina di volatili.

Secondo quanto appreso sulla situazione, sulla quale sono ancora in corso verifiche anche di carattere ambientale per accertare possibile forme di inquinamento del fiume finalese, sono stati colpiti germani reali e anatre.

La melma verdastra impedisce ai volatili di mangiare e vivere. E nelle segnalazioni pervenute si richiede un rapido intervento sul fronte della bonifica e della tutela della fauna selvatica del Pora.