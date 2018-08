Finale Ligure. L’Associazione Culture E20 ha vinto il Premio Festivalmare 2018 per la rassegna “La Fortezza Ritrovata”, un progetto per la valorizzazione culturale della Fortezza di Castelfranco a Finale Ligure, finalmente riaperta al pubblico dallo scorso dicembre. Il premio, assegnato dal Comune di Sanremo, La Stampa e Il Secolo XIX, verrà consegnato sabato 25 agosto alle 21 a Sanremo nell’area spettacoli sul mare adiacente al Forte di Santa Tecla, in località Pian di Nava.

L’Associazione Culturale E20 ha proposto “un ricco programma che corre lungo l’intero anno e che a visto alternarsi mostre, rassegne musicali, visite guidate alla Fortezza, laboratori didattici, eventi fieristici, incontri letterari e teatro. Ricchissimo il calendario estivo che nel periodo che va dal 28 giugno al 13 settembre che ha previsto complessivamente oltre 50 appuntamenti, tra cui la prestigiosa rassegna teatrale ‘Teatro in Fortezza’, alla sua prima edizione”.

“Siamo molto orgogliosi di aver vinto il Premio Festivalmare 2018 per gli spettacoli realizzati alla Fortezza di Castelfranco. E’ un graditissimo riconoscimento che ci gratifica per tutto l’impegno, la fatica e l’entusiasmo che abbiamo messo in campo in questi mesi. L’obiettivo era quello di promuovere la riscoperta di questo straordinario monumento attraverso eventi di qualità, incrementando nel contempo l’offerta di manifestazioni turistiche per la città e la risposta entusiasta del pubblico ci ha dato le risposte che speravamo. Ora speriamo che si verifichino le condizioni perché questo progetto possa continuare e magari crescere ancora”, spiega Roberto Grossi, direttore artistico della rassegna.

Il progetto culturale La Fortezza Ritrovata è stato ideato dall’Associazione Culturale E20, con la direzione artistica di Roberto Grossi, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) attraverso il bando “Luoghi della Cultura 2017”, ha il patrocinio del Comune di Finale Ligure e della Regione Liguria.

Attualmente è in corso la prestigiosa mostra “Depositi. Immagini dai musei italiani” del fotografo fiorentino Marco Lanza, mentre dal 28 al 31 agosto si terrà la prima edizione della rassegna musicale “Castelfranco Classica”, inframezzata giovedì 30 da “Castelrock”, appuntamento musicale per i più giovani, con ospiti la nota band dei “Rezophonic”. Altri importanti appuntamenti con mostre, teatro e musica sono previsti per la prima metà di settembre.