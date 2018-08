Finale Ligure, ciclista punto da un calabrone va in shock anafilattico: intervento dell’elisoccorso

Finale Ligure. Una scampagnata in sella alla bicicletta sui sentieri alle spalle di Finale Ligure si è trasformata in un incubo per una coppia.

I due si trovavano in zona Le Manie, nell’entroterra finalese, quando, intorno alle 13,30, l’uomo è stato punto da un calabrone. La puntura gli ha causato una fortissima reazione allergica ed è andato in shock anafilattico.

È stata la sua compagna ad allertare il 112, chiedendo anche all’operatore cosa poter fare per medicarlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto, vista anche la zona impervia, si è recato l’elisoccorso Drago 59, partito da Genova. Il ferito, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.