Festa di San Lorenzo a Pontinvrea, ecco come cambia la viabilità

Pontinvrea. Venerdì 10 agosto a Pontinvrea si terrà la celebrazione di San Lorenzo.

In vista della manifestazione, in accoglimento della richiesta presentata dal sindaco Matteo Camiciottoli, la Prefettura ha disposto è disposta la sospensione della circolazione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia sulla Sp542 tra piazza Indipendenza e via Roma, dalle ore 20.30 alle ore 22.00 circa.

Il divieto sarà in vigore dalle 20.30 alle 22 del 10 agosto.