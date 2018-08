Festa della Madonna della Neve a Mallare, ecco come cambia la viabilità

Mallare. Domenica 5 agosto a Mallare si svolgerà la festa della Madonna della Neve.

In vista della manifestazione, in accoglimento della richiesta presentata dal sindaco Piero Giribone, la Prefettura ha disposto è disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia sulla Sp5 Altare-Mallare tra il chilometro 8+000 e il chilometro 8+150 e sulla Sp38 Mallare-Bormida-Osiglia e tra il chilometro 0+000 e il chilometro 0+150 e nel centro abitato del Comune.

Il divieto sarà in vigore dalle 7 alla mezzanotte del 5 agosto.