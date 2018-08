Festa del mare, a Savona la “Giornata del trallalero” nel Burgu de Furnaxi

Savona. Nell’ambito della 44^ edizione della Festa del mare, venerdì 31 agosto, nel pomeriggio si svolgerà “La giornata di trallalero” nel Burgu de Furnaxi.

Alle ore 18 raduno al giardino Serenella dove verranno ricordati i successi della squadra di canto popolare “Secondo Grosso” nel savonese e nel genovesato dal Dopoguerra sino a tutti gli anni 70. “Non sarà tralasciato di rievocare come i componenti la squadra, in epoca fascista, con il pretesto delle prove di canto elusero il coprifuoco imposto per ritrovarsi a svolgere una preziosa attività cospirativa” spiegano gli organizzatori della manifestazione.

L’iniziativa proseguirà alle 19 con i saggi di canto di giovani appassionati del trallalero e alle 19,30 con la posa di una targa-ricordo in via Saredo proprio presso i locali che ospitarono subito dopo la Liberazione la Società di mutuo soccorso Fornaci (luogo di prove di canto). Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.