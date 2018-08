Ferrero e Braida vincono la Camminata nel verde di Ranzi

Pietra Ligure. Si è svolta lunedì 13 agosto la Camminata nel verde di Ranzi, corsa di 8 km con ben 134 atleti giunti al traguardo nella calura estiva. A vincere sono stati Michela Ferrero e Silvio Braida, della Gs Valtanaro.

Percorso effettivo vicino ai 6 km, rispetto a quanto dichiarato dall’organizzazione in partenza, in buona parte su strada, decisamente rinnovato rispetto alle precedenti edizioni: così Braida ha concluso in 25’15”. Al secondo posto Stefano Cerlini (Boglianco), terza piazza per Alessandro Arnaudo (Castagnitese): seguono nella classifica maschile Juri Marelli (San Maurizio), Fulvio Fazio (Valtanaro), Marco Martina (Valpellice), Mirko Refi (Podistica il Campino), Marco Lotti (Pam Mondovì), Diego Sistro (Tappo Rosso) e Francesco Pizzi (Project Vco), che conclude la top ten.

La Ferrero ha concluso la prova in 30’29”: seconda Nella Andronaco (Runner Loano), Terza Alice Nava (Sandamianese). La classifica femminile prosegue con Marina Bologna (Valtanaro), Elizabeth Stantero (Podistica savonese), Sabrina Barbieri (Atletica Ceriale), Elisa Boetto (Trailrunner Finale), Giulia Baldini (Atletica Ceriale), Elisa Cerasuolo (Trakking & trail), Marta Many.