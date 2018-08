Savona. Sarà una settimana “esplosiva” nel savonese in occasione delle giornate di Ferragosto, clou dell’estate: numerosi, infatti, saranno gli spettacoli pirotecnici che animeranno le serate nelle località della riviera, un programma di fuochi d’artificio tutto da gustare, in particolare tra il 14 e il 16 agosto.

Come ogni anno, migliaia di persone, tra cittadini e turisti, si troveranno con lo sguardo rivolto al cielo per assistere agli emozionanti spettacoli pirotecnici: c’è chi li vedrà sulla spiaggia e chi, invece, prediligerà la vista dall’alto scegliendo colline e zone dell’entroterra.

Loano. Nell’ambito del ricco programma di eventi, a Loano, per il lungo fine settimana di metà agosto, la serata del 13 si concluderà alle 23.00, sul molo Kursaal, con i fuochi d’artificio: luce, forma, colore e ritmo comporranno uno spettacolo originale e unico. Nel cielo davanti al litorale loanese, quadri di luce a forma di fontana, sfera e ad effetto pioggia si incroceranno formando un magico gioco di luci colorate e una scoppiettante scenografia.

Varazze. Arriva mercoledì 15 agosto, come tutti gli anni, il consueto appuntamento con i fuochi d’artificio che, a partire dalle ore 22:30, inonderanno di luci e musica tutta la città di Varazze. Offerti dal Comune, dall’associazione Bagni Marini e dal Consorzio Oltremare, i fuochi d’artificio che quest’anno saranno sparati dalla chiatta in mezzo al mare, per permettere a tutte le attività di rimanere aperte e nuovamente accompagnati dalla musica, che invaderà la nostra città, rendendo magico il Ferragosto. Partendo da Varazze, con le Guide del Parco del Beigua – UNESCO Global Geopark sarà possibile fare un’escursione ad anello che, passando dalla Cappella del Beato Jacopo, condurrà alla Madonna della Guardia. Il ritrovo è alle ore 19 presso il Punto Informativo “Beato Jacopo” di Varazze. Il costo dell’escursione, che durerà fino alle 23:30 circa e che prevede cena al sacco è di 6 euro e la prenotazione è obbligatoria entro martedì alle ore 12, tel. 393.9896251 (Guide Coop. Dafne).

Finale Ligure. La cittadina finalese organizza i fuochi d’artificio a partire dalle ore 23:00 del 16 agosto: appuntamento dalle ore 22:00 Piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 22 Notte di Fuochi. La serata sarà accompagnata dal Fluo Party. Jax – Articolo 31 – tribute band by Alcatrax Milano, a cura del Consorzio “I Feel Good” di Finale Ligure.

Pietra Ligure. Anche nella località del ponente savonese non mancheranno i consueti fuochi d’artificio, con lo spettacolo pirotecnico dal Molo dei Marinai d’Italia. Dalle ore 23:00 “Fireworks to celebrate Ferragosto’s Day!”.

Ceriale. Il 16 agosto si potrà assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico, a partire dalle ore 23:00. L’evento cerialese avverrà in occasione della Festa Patronale di S. Rocco, al termine della tradizionale processione per le vie del paese.

Alassio. Anche la città del Muretto festeggerà il Ferragosto con il grande spettacolo pirotecnico. Dalle 23.00, dal pontile “Mario Bestoso”, i fuochi d’artificio sul mare.

E ricordiamo che per tutti gli eventi e le manifestazioni della settimana di Ferragosto è possibile consultare la nostra sezione “Life”.