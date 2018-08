Provincia. Anche i savonesi sono sotto shock per il crollo del ponte Morandi sulla A10 a Genova. In segno di lutto per la tragedia di Genova e di cordoglio le numerose vittime del crollo, già ieri erano stati annullati i fuochi d’artificio nelle località savonesi e sono stati sospesi diversi eventi in programma. E anche oggi, Ferragosto, tanto Comuni hanno voluto “fermare tutto”. Mentre sui municipi di Borghetto Santo Spirito e Cairo Montenotte sono state messe le bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

Alassio. “Quello che è accaduto a Genova – spiega Marco Melgrati, sindaco di Alassio – ci lascia sgomenti, senza parole. Siamo consapevoli che annullare un evento non risolva la situazione, non dia sollievo alle vittime e ai loro famigliari, ma è un segno di vicinanza, di rispetto, di consapevolezza”. Per questo sono stati annullati il dj set previsto per questa sera in Piazza Partigiani e il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto.

Albenga. Il concerto dei Belli fulminati nel bosco organizzato dal Comune per questa sera verrà rinviato a data da destinarsi in segno di rispetto e vicinanza per la drammatica tragedia accaduta a Genova.

Albisola Superiore. Le decisioni prese dall’Amministrazione Comunale in sinergia agli organizzatori circa le manifestazioni in programma nella giornata di oggi ad Albisola Superiore. “I lumini si faranno: in accordo con il Presidente dei Bagni Marini delle Albisole, considerata la tipologia di iniziativa e la sua valenza simbolica e di raccoglimento, questa sera si poseranno i lumini in mare (condizioni meteo-marine permettendo) in omaggio alle vittime e alle famiglie delle vittime della tragedia di Genova – fanno sapere dal Comune – Per ragioni analoghe si farà la Processione del Mare, con un significato in più poichè accompagnati dai parroci delle due parrocchie per dedicare le preghiere non solo alle vittime del mare ma anche ai caduti di Genova”. Annullato invece il concerto della Combriccola del Blasco previsto per questa sera sulla passeggiata: “Questa scelta, considerata la tipologia d’iniziativa, è stata presa in primo luogo nel rispetto per il clima di sgomento ed il sentimento di solidarietà che noi tutti nutriamo in queste ore per la tragedia avvenuta a Genova, inoltre in coerenza con il lutto cittadino indetto dal Comune di Genova”.

Andora. “In questi giorni tristissimi per Genova e per tutta la Liguria, anche la nostra comunità andorese, purtroppo, piange una vittima”. Lo conferma il sindaco di Andora, Mauro Demichelis. “Con il cuore colmo di dolore per una tragedia assurda, a nome dell’amministrazione comunale, esprimo cordoglio e vicinanza ai familiari di Giorgio Donaggio, conosciuto e stimato andorese, scomparso nel terribile crollo del ponte Morandi. Per rispetto di Giorgio Donaggio e di tutte le vittime, e per esprimere vicinanza ai loro cari, saranno annullate anche oggi le manifestazioni programmate dal Comune di Andora”.

Borgio Verezzi. L’associazione Bagni Marini di Borgio Verezzi partecipa al grave lutto che ha colpito la città di Genova annullando ogni festeggiamento per la giornata di Ferragosto presso i vari stabilimenti balneari della località rivierasca. In segno di lutto verranno poste le bandiere a mezz’asta e alle ore 11:45 verranno chiusi per 10 minuti tutti gli ombrelloni.

Ceriale. “L’amministrazione comunale di Ceriale, in queste ore drammatiche per la nostra Regione e nell’esprimere la propria vicinanza a tutte le famiglie che si sono trovate coinvolte in questa tragedia, ha deciso di sospendere gli eventi di intrattenimento programmati per oggi, 15 agosto – afferma il sindaco Luigi Romano -. Il Comune ha ritenuto doveroso sospendere anche lo spettacolo pirotecnico previsto per giovedì 16 agosto, giorno in cui ricorre la Festività Patronale di San Rocco, che sarà celebrata solamente con le consuete solennità religiose”.

Finale Ligure. E’ annullata la festa in piazza Vittorio Emanuele a Finalmarina prevista per questa sera con la band degli Explosion. E più in generale annullati tutti gli eventi previsti per ieri, oggi e domani con l’unica eccezione dei fuochi artificiali di domani sera: “L’amministrazione – spiega il sindaco Ugo Frascherelli – ha infatti deciso di mantenere la programmazione relativa al classico evento dei fuochi artificiali ed unire a questi una raccolta fondi, che sarà gestita direttamente dalla Consulta del Volontariato e dello Sport Finalese, finalizzata alle esigenze che saranno evidenziate direttamente da Genova attraverso la rete del Volontariato. Invitiamo tutte le Attività a posizionare un contenitore di raccolta fondi ed affiggere questo comunicato a tale contenitore per spiegarne la finalità”. Il sindaco ha inviato ai cittadini una lettera aperta con un Iban per le donazioni.

Loano. In segno di rispetto e cordoglio per la tragedia avvenuta ieri mattina a Genova, l’amministrazione comunale di Loano ha deciso di sospendere tutti gli eventi e le manifestazioni in programma nelle giornate di oggi, mercoledì 15 agosto.

Pietra Ligure. Il sindaco Dario Valeriani ha annunciato l’annullamento dei fuochi d’artificio e di altre manifestazioni: “Di fronte alla catastrofe che ha colpito la nostra Liguria, nel rispetto delle vittime e del dolore delle loro famiglie – afferma – abbiamo ritenuto doveroso cancellare lo spettacolo piromusicale dei fuochi dell’Assunta. Tutta la comunità pietrese si stringe in solidale affetto alle tante persone coinvolte nel disastro di questa mattina, che ci sconvolge ed addolora. Questo è il momento della preghiera, del rispettoso silenzio e della vicinanza a chi si sta prodigando per portare aiuto e soccorso ai superstiti”.

Varazze. I fuochi d’artificio in programma per questa sera sono stati rinviati al 24 agosto, e tutti gli eventi in programma per stasera sono sospesi. Si svolgerà invece la Festa di San Rocco, organizzata dalla Confraternita di S.Rocco e di N.S. della Croce in Castagnabuona, seppure in tono di maggior raccoglimento: sono sospesi gli interventi musicali durante la processione e nelle due serate in piazza. “Vi invitiamo a partecipare per pregare insieme”, affermano dalla Confraternita. Il programma: giovedì 16, ore 18,00, S.Messa; processione per le vie del paese con i Crocifissi delle Confraternite e la cassa di S.Rocco. Al termine semplice rinfresco in piazza. Venerdì 17 cena comunitaria in piazza.