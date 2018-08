Ferragosto ad Alassio, ecco il programma della settimana “più calda dell’anno”

Alassio. Quella di Ferragosto è di certo la settimana più calda dell’estate. E non dal punto di vista delle temperature, ma degli appuntamenti, del tutto esaurito, delle spiagge e dei locali gremiti. E’ vacanza: quella della fuga dalla città per qualche ora di sole e svago.

Alassio si prepara con una serie di eventi a caratterizzare la vigilia e il proseguo fino alla fine della settimana.

Martedì 14 agosto:

Ore 21,30 in Piazza Partigiani musica dal vivo con Exes Band

Gli Exes si definiscono una cover band amante del pop-dance-rock-tanz-metallo, ma sempre eseguito a “modo loro” e cioè un vero e proprio spettacolo nello spettacolo.

Mercoledì 15 agosto:

Sempre in Piazza Partigiani a partire dalla 21,30 dj set. Una serata disco esplosiva con Daniel Noir Dj e Mad Fiftyone voice, due giovani artisti di spicco del panorama ligure, con anni di esperienza nei migliori locali di fama internazionale. Ma a partire dalle 23, dalla punta del Pontile Bestoso prenderà il via il tradizionale appuntamento con lo spettacolo pirotecnico: tutto con il naso all’insù ad ammirare le straordinarie creazioni di fuoco e luce della storica azienda Scarsella Fireworks ““La bellezza di uno spettacolo pirotecnico – spiegano – risiede soprattutto nella sua finezza di esecuzione, la fluidità delle sue scene e varietà di forme e colori. Il giusto mix di effetti e la precisione dell’allestimento creano l’alchimia emozione e poesia”.

Giovedì 16 agosto

A partire dalle 21 in Piazza della Libertà, la serata sarà interamente dedicata ai più piccoli con il laboratorio “Immagina che storia” dove grazie a materiali, colori e fantasia prenderanno vita storie sospese tra realtà e fantasia.

Venerdì 17 agosto

Dalle ore 21 sul maxi schermo allestito in Piazza Partigiani sarà proiettato il suggestivo filmato prodotto dal Mola Mola Dive Team “Il mare verticale: viaggio sopra e sotto l’isola Gallinara alla scoperta del Santuario dei Cetacei” alla scoperta della flora e fauna sottomarina, un piccolo paradiso insospettato a pochi metri di profondità.

Sabato 18 agosto

Retro Music Festival: un titolo che dice molto dell’evento che la discoteca U Brecche, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Alassio organizza per la serata di sabato. Un eccezionale concerto live, nella piazza antistante il locale per l’occasione chiusa al traffico. Sul palco Paola Escobar, rapper e cantante cilena, che si distingue sul palco per la sua energia, la sua esplosività, la voglia di divertirsi e divertire. Sarà accompagnata dalla sua band al completo, nella quale spicca il noto flamenchista genovese Marco Galvagno: uno spettacolo unico e incredibilmente coinvolgente, a toccare il ritmi, le suggestioni e i colori dei latin grooves e del flamenco, passando per il reggae e la patchanka. Prima e dopo lo spettacolo dj set con Ma Nu Dj. Street food e drink accompagneranno la serata con ingresso libero.

Domenica 19 agosto

Per il gran finale della settimana di ferragosto va in scena la bellezza e domenica a partire dalle 20 in una Piazza della Libertà vestita a festa Marco Dottore presenterà la finale di Miss Acqua di Alassio, serata di gala con apericena e l’intrattenimento musicale con il noto cantante e autore Franco Fasano, e con Roberta Bonanno e Mauro Vero, The Lounge Duo con Luven Magnatta e Andrea Maddalone. Tanta moda, glamour e le coreografie del Progetto Danza Alassio.