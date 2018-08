Fabio Fossati: “Contento della prestazione della squadra”

Bardonecchia. “Sono contento della prestazione della squadra, dopo la gara di domenica con la Pro Vercelli, che ci aveva lasciato l’amaro in bocca per la proporzione del risultato… Era importante darte un bel segnale e i ragazzi lo hanno fatto, trovando unità tra i reparti e la capacità di sacrificarsi l’uno per l’altro, questo è il messaggio che ci lascia la gara odierna”.

Fabio Fossati è molto soddisfatto dei suoi giocatori, che hanno tenuto testa ad un avversario di cdue categorie superiori.

“Oggi abbiamo giocato da squadra, mettendo in difficoltà il Genoa, costringendolo a giocate di qualità, le dimensioni ridotte del campo ci hanno aiutato, l’unico rammarico è quello di non essere riuscito a segnare una rete, che ci poteva stare, ma ripeto, sono contento dell’atteggiamento di tutto l’organico”.

“La squadra, a parte qualche giocatore, è completamente nuova, ridare la mentalità, che ci ha contraddistinto in Serie D, è il primo tassello per creare una squadra compatta, che possa fare un campionato dignitoso in una categoria che per noi è come la Champions League”.

“Noi dobbiamo essere una compagine che lotta su tutti i palloni, che si sacrifica e porta a casa ogni risultato con le unghie – conclude Fossati – questo sarà il percorso per tutta la stagione”.