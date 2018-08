Europei, grand’Italia: il libero combinato è d’argento

Savona. Quattro su quattro. L’Italia del nuoto sincronizzato conquista la quarta medaglia in altrettante finali agli Europei in svolgimento al Scotstoun Sports Campus di Glasgow.

Protagoniste le ragazze del libero combinato che brillano d’argento con 92.6000 punti: 27.7000 per l’esecuzione, 37.2000 per l’impressione artistica e 27.4000 per la difficoltà. Finalmente Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e Federica Sala, insieme alle riserve Marta Murru e Francesca Zunino, possono gridare tutta la loro gioia dopo un anno di allenamenti (duri) e sacrifici (molti).

Sorridono d’orgoglio e felicità il direttore tecnico Patrizia Giallombardo e il tecnico federale Roberta Farinelli. “Questo combo mi piace moltissimo e non lo cambierei con nessun’altro – afferma Giallombardo – anche se qualche errore lo abbiamo commesso nella fase di esecuzione. Tutto è migliorabile a possiamo ancora crescere. Le ucraine sono bravissime, lo hanno dimostrato anche oggi, ma non irraggiungibili come potrebbe sembrare. Ci vuole ancora un po’ di tempo ma ci arriviamo”.

“Oggi per me è una doppia gioia – commenta Linda Cerruti -. Dopo il preliminare del free che ho concluso con un ottimo punteggio, l’argento insieme alle mie compagne. Stamattina nel solo ho commesso un piccolo errore, avevo dimenticato un passaggio, ma forse nessuno se n’è accorto e comunque non ha pesato sul giudizio complessivo. Oggi pomeriggio una splendida prova di squadra, dove ci siamo confermate davanti alla Spagna, stavolta di molto e non così lontane dall’Ucrania. Anche qui qualche errorino ma ci lavoriamo sopra per il futuro“.

Questa medaglia si aggiunge all’argento di Manila Flamini e Giorgio Minisini nel duo tecnico misto, al bronzo di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel duo tecnico tradizionale e al bronzo della squadra libera. E rimangono ancora due giorni di gare e cinque finali da affrontare per aumentare il bottino.

Vince l’Ucraina, vicecampione del mondo a Budapest 2017, che anche a Londra 2016 era stata seconda e qui ha approfittato dell’assenza della Russia (che non si è iscritta nel combo). Ma gli assenti nello sport hanno sempre torto e le orientali d’Europa meritano il titolo di campionesse con 94.4667. Tra loro c’è anche la solista Yelyzaveta Yakhno, seconda stamattina davanti a Linda Cerruti nel preliminare della routine libera.

La formazione azzurra è per otto decimi la stessa che è rimasta ai piedi del podio a Budapest 2017, quarta con 91.6667 e seconda delle europee. Rispetto ad un anno fa sono state inserite Enrica Piccoli e Gemma Galli, in sostituzione di Manila Flamini e Viola Musso. Le due esordienti agli Europei sono Francesca Zunino e Marta Murru e sono entrambe riserve ma riserve di prima scelta: 18enni, tesserate con la Rari Nantes Savona, provengono dalla Nazionale juniores con la quale hanno conquistato medaglie pesanti ai recenti europei a Tampere. Francesca argento nelle figure (gli obbligatori) e bronzo nel combinato, Marta doppietta di bronzo nelle figure e nel combo. Erano state riserve anche al mondiale ungherese. Sono loro a rappresentare l’Ialia nella sfilata di presentazione, mentre le compagne sono impegnate nelle utlime fasi di trucco e parrucco.

La musica “Dolphin” è stata composta da Luca Contini e Girolamo Deraco apposta per la Nazionale di nuoto sincronizzato e la coreografia è curata da Anastasia Ermakova. Girolamo Deraco e Luca Contini sono due eccellenze del panorama creativo lucchese ed hanno collaborato con il sincro azzurro già in occasione dei campionati del mondo di Budapest 2017.

Deraco è compositore in senso più classico e da giugno 2011 è il Direttore Artistico dell’Orchestra Giovanile di fiati Delianuova assieme al regista Nino Cannatà; Contini è mixing man e ingegnere del suono e dal 2010 gestisce uno studio di registrazione all’interno della scuola di Musica e Danza H-Demia insieme Frank Andiver. Un centro di servizi multimediali legati alle attività della scuola ma aperto anche agli utenti esterni.

Al terzo posto c’è la Spagna (91.4667) che conquista la sua seconda medaglia di bronzo scozzese, dopo quella di venerdi nel duet tech mixed.

Pre swimmer una selezione delle migliori atlete di Leeds con le quali i giudici si mantengono severi e professionali (65.5333 punti).

Clicca qui per consultare tutti i risultati.