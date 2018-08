Escursionista cade sul Monte Carmo, soccorso dai vigili del fuoco

Pietra Ligure. Intervento dei vigili del fuoco, questo pomeriggio, per soccorrere un escursionista ferito sul Monte Carmo.

Secondo quanto riferito il giovane, 27 anni, stava facendo un’escursione quando è caduto e si p ferito alla spalla. Sul posto lo hanno raggiunto, oltre ai pompieri, anche i sanitari e il soccorso alpino.

Fortunatamente le condizioni dell’uomo si sono rivelate migliori del previsto, tanto che non è stato necessario trasportarlo in ospedale per ulteriori cure.