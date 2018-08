Enrico Sardo fa il punto sul Ceriale

L’Asd Ceriale si avvicina alla nuova stagione a grandi passi e il mister dei biancoblù Enrico Sardo ha fatto il punto in un’intervista. Intanto parallelamente alla sessione di preparazione atletica dei ragazzi della prima squadra sono state organizzate tre partite amichevoli che si sono rivelate il banco di prova ideale per il tecnico.

A poche settimane dall’inizio vero e proprio dei lavori come ne giudica l’andamento?

“Per un allenatore che arriva in un gruppo nuovo per la prima volta le amichevoli sono fatte soprattutto per levarsi dei dubbi o mettere alla prova dei giocatori in situazioni differenti dal semplice allenamento. Vengono organizzate per fare degli “esperimenti” e provare delle soluzioni differenti rispetto anche a quelle utilizzate le stagioni scorse”

Cosa pensa dei risultati ottenuti?

“Le amichevoli organizzate ad agosto hanno dei risultati da non prendere troppo in considerazione. Può capitare di giocare con categorie superiori e vincere e, al contrario, perdere con squadre che militano in campionati inferiori. L’obiettivo principale è quello di testare i propri giocatori, dando spazio a tutti. I risultati possono trarre in inganno o portare a conclusioni affrettate.”

Un parere sul gruppo?

“Sono molto soddisfatto dell’andamento complessivo. Abbiamo capito che abbiamo un’ottima base di giovani che si va ad integrare molto bene con il gruppo solido di ‘senatori’. Purtroppo al momento abbiamo l’handicap di non riuscire a lavorare con la rosa al completo: per problemi lavorativi stagionali abbiamo sempre la mancanza di 4/5 elementi che nelle mie idee strategiche sono elementi molto importanti.”

“Non vedo l’ora che sia il settembre per cominciare a lavorare a pieno regime, per concentrarci su determinati concetti e movimenti con tutta la squadra al completo: in queste settimane molti altri colleghi allenatori si troveranno nella mia stessa situazione. A prescindere da questo sono assolutamente soddisfatto delle risposte che stanno dando i ragazzi e del lavoro particolare che stiamo svolgendo.”

Il primo impegno ufficiale dell’ASD Ceriale Progetto Calcio sarà domenica 26 Agosto con la Coppa Italia Promozione che vedrà i biancoblu sfidare la Loanesi San Francesco proprio al Campo Sportivo Merlo di Ceriale.