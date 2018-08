Enpa, volontari esausti: “In questi giorni salvati 8 assioli e 9 civette, assistiti 29 gattini e recuperati 350 selvatici”

Provincia. Ci devono essere giovani coppie di assioli un po’ maldestre, che non sanno ancora attrezzare il nido (ricavato di solito in incavi di alberi o di vecchi edifici) e da cui quindi i piccoli nati cadono facilmente a terra.

E’ la conclusione a cui sono arrivati gli stanchi volontari della Protezione Animali, che in pochi giorni ne hanno recuperati otto, tre solo a Cairo in zone diverse e gli altri a Garlenda, Albissola Mare (nella foto), Spotorno, Loano e Pontinvrea; ora stanno bene e vengono alimentati e curati in attesa della liberazione.

Ma ancora peggio sembra facciano le civette, se a metà luglio e sempre nell’arco di pochi giorni, i volontari dell’Enpa ne hanno recuperate nove, due a Varazze, una in centro a Savona ed una rispettivamente a Finalborgo, Cengio, Borgio Verezzi, Albenga, Stella ed Orco Feglino.

Questi soccorsi vanno ad aggiungersi, senza contare 29 gattini di poche settimane da svezzare o malati, agli oltre 350 selvatici recuperati nel solo mese di luglio (a giugno sono stati ancora di più), in una pesantissima attività di volontariato “che – spiegano dall’Enpa – sta mettendo a dura prova la resistenza dei sempre pochi animalisti, che portano avanti, da soli e senza alcun aiuto da tanti altri animalisti ‘a parole’ o ‘da internet’, l’attività della Protezione Animali savonese”.