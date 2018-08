Emergenza caldo, lieve aumento degli accessi negli ospedali savonesi

Provincia. Il caldo torrido che tra fine luglio e inizio agosto si è “abbattuto” sulla Liguria continua a far “boccheggiare” migliaia di savonesi ed altrettanti turisti che hanno scelto il nostro territorio come meta per loro vacanze. Eppure, nonostante l’afa, il numero di accessi ai quattro ospedali del nostro territorio è rimasto praticamente invariato rispetto allo “storico”.

Lo rivelano i dati elaborati dalla Regione Liguria, che ha messo a confronto gli “accessi attesi” sulla base dei precedenti rilevamenti, gli “accessi osservati” realmente e quindi calcolato la differenza rispetto alle medie.

Per quanto riguarda l’Asl2 savonese, ieri i pazienti che si sono rivolti ai pronto soccorso dei quattro presidi di Albenga, Pietra Ligure, Cairo Montenotte e Savona sono stati 493 e cioè 19,5 in più rispetto allo “storico” di 473,5 per un incremento del 4.12 per cento.

Andando fuori dalla provinci di Savona, per l’area metropolitana genovese c’è un dato coerente con l’atteso (sostanzialmente il numero degli accessi osservati è uguale al dato atteso) mentre un lieve incremento rispetto all’atteso è osservato in Asl1 (+11 per cento) e in Asl4 (+5 per cento). Il dato del Gaslini, dove non sono rilevate criticità, rappresenta una significativa capacità di presa in carico nell’aumento degli accessi: ben 132 rispetto ai 91 del dato storico con un incremento del 45,05 per cento.