Elisoccorso, Pastorino (RaS): “Il ministero spinge per il taglio della convenzione coi vigili del fuoco: gravissimo”

Regione. “La questione è di una gravità inaudita. Queste parole sono un macigno, perché aprono la strada all’esternalizzazione e alla privatizzazione dei servizi di elisoccorso”. Così il capogruppo di Rete a Sinistra/Liberamente Liguria Gianni Pastorino commenta la nota di ieri del ministero delll’interno con cui “il capo dipartimento dei vigili del fuoco interviene a piedi uniti sui servizi di elisoccorso sanitario, estremamente necessari in una regione, come la Liguria, in cui è alta l’incidenza di anziani e la conformazione del territorio rende difficili le operazioni di pronto intervento”.

“La lettera inviata dal Viminale al presidente Toti, e per conoscenza al Prefetto di Genova, evidenzia che i vigili del fuoco non potranno più esercitare funzione di elisoccorso, in quanto “le mutate condizioni non consentono oggi di rinnovare la convenzione con la Regione in atto fino al 31 dicembre 2018. Prima conseguenza: una moltiplicazione dei costi fino a 8/10 volte, a gravare sulle casse regionali. Se le prestazioni fossero attribuite ai privati, infatti, queste non costerebbero meno di 15 milioni; mentre il costo complessivo dell’attuale convenzione regionale con i vigili del fuoco è di circa 1,8 milioni. Purtroppo conosciamo già il precedente di altre regioni italiane che sono passate a convenzioni private, vedendo poi aumentare in maniera esponenziale il peso di tali operazioni sul bilancio dell’ente”.

“Chiediamo esplicitamente che il presidente Toti prenda contatti immediati con i vertici politici del ministero e del Governo. Perché se questa previsione dovesse avverarsi, significherebbe che, al di là dei proclami, il nuovo governo pentaleghista è favorevole agli interventi massicci dei privati che fanno lievitare i costi pubblici, anche in servizi essenziali come l’elisoccorso. Regione Liguria deve rinnovare la convenzione con i vigili del fuoco, non solo per una questione di costi, ma anche per garantire il più alto livello di efficienza del servizio. Oltre al danno economico, un’altra soluzione aumenterebbe i rischi per la sicurezza del territorio, di cui Toti e il Viminale dovrebbero assumersi completamente la responsabilità”.