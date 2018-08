Due cani travolti dal treno tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi

Pietra Ligure. Sono stati investiti da un treno in transito i due cani smarriti che, ieri pomeriggio, si aggiravano nella zona della ferrovia tra Pietra Ligure e Borgio Verezzi.

Per tutto il pomeriggio sui social network si sono moltiplicati i messaggi di persone che segnalavano la presenza dei due animali nei pressi del tracciato. Tuttavia, rintracciare i proprietari è stato impossibile.

Ieri sera, poi, il tragico epilogo, così come riferito anche da Ned Taubl del Gruppo Antipolitico Savonese: “Intorno alle 19 sulla linea ferroviaria al confine tra Borgio Verezzi e Pietra Ligure sono stati investiti due cani. Mi hanno comunicato che girava sui social un appello per ritrovarli. Purtroppo sono morti sul colpo. Spno stati chiamate le forze dell’ordine, ma a notte inoltrata i cani risultavano ancora essere ai margini della linea ferroviaria, forse ancora all oscuro dei proprietari”.