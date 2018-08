Dopo il lutto si torna a correre con il Marina Classic

Dopo il dovuto periodo di lutto per quanto occorso a Genova la scorsa settimana, a Loano sabato 25, si torna a respirare sport con il Marina Classic, quarta prova stagionale del Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun che vedrà una gara di 5 km tutta all’interno della Marina, che farà da “riscaldamento” per le prossime prove più impegnative come la Vertical Verezzi del 9 settembre e la mezza maratona del 28 ottobre che partirà da Malpasso.

Premi per i primi dieci assoluti maschili e femminili e per le categorie J/S – J/S – S35/44 – S45/54 – S55/64 e oltre i 65 anni con premiati i primi tre sia maschili sia femminili) e premi ad estrazione. L’evento avrà comunque il lutto al braccio per quanto accaduto nel capoluogo ligure.