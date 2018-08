Donna muore sulla spiaggia del Malpasso a Finale, fatale un malore

Finale Ligure. E’ deceduta sulla spiaggia del Malpasso a Finale Ligure una donna di 60 anni, vittima di un malore.

E’ successo questa mattina, intorno alle 11:00, quando la signora si è improvvisamente accasciata sulla battigia, priva di sensi.

Immediato è scattato l’allarme con l’intervento di due bagnini che hanno provato a rianimare la donna, anche con l’ausilio di un defibrillatore, ma senza successo.

Inutili anche i tentati di soccorso da parte del 118 e di personale sanitario intervenuta sul posto, per la donna non c’è stato nulla da fare, era già deceduta: un malore fatale non le ha lasciato scampo.