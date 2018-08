Donati al comune di Tovo San Giacomo alcuni terreni nel cuore del paese

Tovo San Giacomo. Con atto del notaio Gasparini di Pietra Ligure, venerdì mattina gli eredi della famiglia Cervini hanno donato al Comune di Tovo San Giacomo i terreni compresi fra il cimitero del capoluogo e la piazza centrale.

“E’ stato un gesto di liberalità delle signore Lidia e Teresa Mignone e del signor Emilio Ottonello – spiega il sindaco Alessandro Oddo – Ciò consentirà il recupero di un ampio spazio verde nel centro del paese ed il ripristino di un accettabile decoro delle zone adiacenti al cimitero di Tovo. L’esecuzione dei lavori di sistemazione e riqualificazione da parte dell’amministrazione comunale è prevista nella prima metà del prossimo anno”.

Dichiara ancora il sindaco Oddo: “Con questo gesto, tutta la comunità entra in possesso di uno spazio importante, ampio e strategico nel cuore del paese: si avvera un sogno cullato da sempre negli anni, ma che per varie ragioni non si era mai concretizzato. Ringrazio nuovamente le signore Lidia e Teresa ed il signor Emilio per la sensibilità dimostrata nei confronti di Tovo San Giacomo”.