Andora. Tutto pronto per la grande festa della “6.30”, la corsa-camminata non competitiva, in programma il 12 agosto, alle 6.30 del mattino ad Andora. L’obiettivo dei 1250 partecipanti non è impossibile da raggiungere, visto il crescente successo registrato in questi anni dalla manifestazione organizzata dall’Andora Race, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Andora. Anzi, gli organizzatori sono pronti anche ad accoglierne un numero maggiore, visto che l’evento è capace di coinvolgere runner appassionati, ma anche chi vuole semplicemente fare una passeggiata all’alba, godendosi il bel panorama sul mare, magari spingendo il passeggino o con il cane al guinzaglio, iscritto anch’esso con regolare pettorale di gara.

Gran finale, come sempre, con la mega colazione in piazza. Il pacco gara prevede la mitica maglietta da indossare per la corsa, il cui colore sgargiante rende particolarmente spettacolare la partenza, sulla via Aurelia, all’altezza di via Roma. Anche quest’anno, la birra Bavaria è partner dell’evento.

Fino all’ 11 agosto, è possibile iscriversi all’Info Point dedicato sito in Via Roma dalle ore 18,00 alle ore 23,00, attivo anche il 12 agosto, giorno della gara, dalle ore 05,00 alle ore 06,00. Quota di iscrizione: Senior 13 euro, Under 12 10 euro. La quota comprendente maglia ricordo della manifestazione e super colazione finale.

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 1.250 partecipanti e fino al 10 agosto potranno essere effettuate presso le seguenti strutture:

– sportello Egea, via Andrea Doria 29

– il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00

– il giovedì dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30

– negozio CeleBike, Via Roma 2, dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

– edicola Fuorirotta, Via Aurelia 94, dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

– bar La fama – Parco delle Farfalle, dalle ore 10,00 alle ore 24,00.

– bagni Colombo – passeggiata Ponente, Via Capri, dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

– mezzo mail da inviare a info@andorarace.com allegando modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.andorarace.com) e ricevuta di pagamento mediante bonifico bancario della quota di iscrizione. Asd Andora race – banca Carige Spa, filiale di Andora. Iban: IT 07R 06175 49291 00000 1183780.