Inagurazione del defibrillatore presso la AMS Fratellanza Quilianese

Quiliano. Domani, venerdì 31 agosto alle ore 19, presso i locali sociali della AMS Fratellanza Quilianese di Via Porcile 2 a Quiliano, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione di un defibrillatore donato dalla storica Società di Mutuo Soccorso, aderente ARCI Savona, a tutta la cittadinanza.

“Abbiamo deciso di destinare parte del ricavato delle sagre svolte l’anno scorso per donare qualcosa di utile per Quiliano ed in particolare per chi vive e frequenta il Centro Storico dove la nostra società di mutuo soccorso ha la propria sede” afferma Valentina Pesce, presidente del sodalizio quilianese.

“Pertanto, abbiamo pensato di acquistare un defibrillatore che verrà installato esternamente ai locali sociali, ovviamente nella speranza in realtà di non doverlo mai usare” conclude Pesce.

L’evento, organizzato dalla AMS Quilianese in collaborazione con il Comune di Quiliano, rientra nel più ampio programma delle iniziative della manifestazione “Agrigusta” che si svolgerà nel corso del prossimo weekend.