Dietrofront del sindaco Frascherelli dopo le polemiche, a Finale Ligure fuochi annullati

Finale Ligure. Dopo le feroci polemiche di ieri ecco il dietrofront del Comune di Finale Ligure: l’amministrazione comunale di Finale Ligure ha deciso di annullare l’evento pirotecnico previsto per questa sera anche in virtù dell’annunciato lutto nazionale per le vittime di Genova.

“Eravamo convinti che l’iniziativa collegata alla raccolta fondi potesse essere gesto concreto di vicinanza e cordoglio alla città di Genova, pensando di aver preso la decisione più opportuna annullando tutti gli altri eventi previsti il 14, 15 e 16 agosto. Avvertita nella cittadinanza una volontà di maggiore discrezione e raccoglimento è stata presa invece questa decisione”.

“Continueremo a portare avanti insieme alle Consulte comunali la raccolta che sarà gestita direttamente dalla rete del Volontariato pronti a contribuire alle esigenze che nei prossimi giorni emergeranno a favore di chi ha perso molto, se non tutto. Invitiamo tutta la popolazione a contribuire alla raccolta” conclude il primo cittadino Ugo Frascherelli.

Le offerte potranno essere fatte presso tutte le attività e gli stabilimenti balneari che aderiscono all’iniziativa, nonché effettuando bonifico all’Iban sottoriportato: IBAN : IT48B0875349410000140140280 INTESTATO A : CONSULTA DEL VOLONTARIATO, CAUSALE: GENOVA 14.08.18.

E intanto il Comune finalese ha reso noto che due eventi, inizialmente previsti per il 15 e 16 agosto, sono stati riprogrammati: mercoledì 22 agosto – Finalmarina, Piazza Vittorio Emanuele, ore 22, “Explosion energy disco show”, ad ingresso libero; giovedì 30 agosto – Finalmarina, Piazza Vittorio Emanuele, dalle ore 22, Fluo Party. Jax – Articolo 31 – tribute band by Alcatrax Milano, ad ingresso libero. Entrambe la manifestazioni sono a cura del Consorzio “I Feel Good”.