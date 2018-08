Dego. La segnalazione arriva da un nostro lettore, che ha già segnalato la situazione a Rete Ferroviaria Italiana per tre volte nel corso del mese di agosto, ma evidentemente senza esito. Il caso riguarda il degrado e la sporcizia che perversa alla stazione di Dego, dove non mancano anche escrementi umani… Una situazione intollerabile per viaggiatori e non solo. Le foto scattate dal nostro lettore risalgono alla scorso 29 agosto.

