Dalla Regione 200 mila euro per la sicurezza dei fiumi liguri: 50 mila euro per il ripristino dell’Arroscia a Villanova

Regione. La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla difesa del suolo Giacomo Giampedrone, ha stanziato 200 mila euro per una serie di interventi per la sicurezza degli alvei, di manutenzione e gestione delle opere idrauliche.

Di questi fondi, ben 50 mila euro serviranno a finanziare l’intervento sul torrente Arroscia nel comune di Villanova d’Albenga per il ripristino di un tratto di argine sulla sponda sinistra.

“I lavori di manutenzione ordinaria e di rafforzamento degli argini sono di straordinaria importanza per la sicurezza dei cittadini, quasi quanto le grandi opere di difesa del suolo – commenta l’assessore Giampedrone – Sappiamo bene quali danni, e di quale entità, abbiano portato i rivi alla Liguria, per questo la nostra attenzione è sempre costante. Non trascuriamo nessuna zona della regione: tante devono essere monitorate e oggetto di costante attenzione, come in questo caso”.