Dalla Cairese al rossoblù: Paolo Ceppi è un giocatore del Genoa

Cairo Montenotte. Orgoglio gialloblù. Il giovane Paolo Ceppi è ufficialmente un giocatore del Genoa Cricket and Football Club. Una grande soddisfazione per la Cairese che ha visto crescere su suoi campi il talentuoso leva 2008 che ora, nonostante la giovane età, ha raggiunto un obiettivo ambizioso ed importante.

“A Paolo auguriamo il meglio, speriamo sia solo il punto di partenza di una carriera calcistica ricca di successo e di soddisfazioni – commenta il direttore generale Franz Laoretti -. Per la società rappresenta un motivo di orgoglio che dà prova della serietà e professionalità con cui lavoriamo ogni giorno con i nostri ragazzi. Per loro Paolo deve essere un esempio da seguire, in quanto dimostra che con costanza e impegno si possono raggiungere traguardi importanti”.

“Grandi complimenti e soprattutto un grande in bocca al lupo a Paolo per la sua avventura rossoblù!” scrive la società cairese in una nota ufficiale.