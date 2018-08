Pietra Ligure. Più di 200 km per pronunciare il fatidico “Sì” nella città dove, sin da piccola, veniva in vacanza con la sua famiglia. Giada è una giovane ragazza comasca e domani, insieme a Matteo, coronerà il sogno di una vita: sposarsi a Pietra Ligure.

“Da bambina venivo a Pietra con la mia mamma – racconta Giada – frequentavo il santuario, il tondello e mangiavo i fugassin”. Ricordi ed emozioni che domani, nella chiesa del Soccorso, rivivranno ancora una volta: “Oggi la mia mamma non c’è più ma il suo amore per Pietra è nel mio sangue. Non ho mai smesso di continuare a frequentare la città, a scapparci, a nascondermici: la mia mamma è qui e sposarmi a Pietra era l’unico modo per sentire il suo spirito accanto a me”.

Un matrimonio organizzato anche grazie all’aiuto dei pietresi ai quali Giada, infatti, rivolge un pensiero: “Essendo di Como mi sono più volte affidata ai pietresi per l’organizzazione e i preparativi attraverso i social – spiega – sono stati molto cordiali e mi hanno aiutata parecchio e per questo vorrei ringraziarli di cuore e renderli partecipi della gioia che mi dona realizzare questo desiderio”.

La cerimonia si svolgerà domani alle ore 18 presso il Santuario di N.S. del Soccorso: “Oltre a tutti pietresi che mi hanno aiutata, voglio ringraziare anche il sindaco e frate Pietro perché domani, grazie a loro, il mio sogno diventerà realtà” conclude.