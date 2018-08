Genova. Per più di una settimana è rimasto bloccato all’interno di un capannone utilizzato come deposito, finché questo pomeriggio non è stato liberato dai vigili del fuoco.

Si è conclusa con un insperato lieto fine che fa stringere il cuore la brutta avventura vissuta da un micino di pochissimi mesi che, a seguito della tragedia del ponte Morandi a Genova, è stato oggi salvato da una squadra dei vigili del fuoco di Savona impegnata nelle operazioni di sgombero dell’area interessata dal crollo del viadotto.

Foto 2 di 2



L’animale è rimasto bloccato nel capannone per ben otto giorni, fino a che oggi gli operatori non lo hanno recuperato e tratto in salvo. L’animale si trova in discrete condizioni ed è stato affidato ai veterinari per le cure del caso.