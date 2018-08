Liguria. “Abbiamo incontrato oggi insieme con Antonio Tajani il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il sindaco di Genova, Marco Bucci. In questi giorni di dolore e sconforto ma insieme di speranza e doverosa attività di assistenza, Forza Italia è sempre stata al fianco della città e della Regione per garantire tutto l’appoggio possibile e continuerà convintamente a farlo”. Lo affermano Lara Comi (europarlamentare di Forza Italia), Sandro Biasotti (senatore di Forza Italia), Roberto Bagnasco, Roberto Cassinelli, Manuela Gagliardi, Giorgio Mulé (deputati di Forza Italia).

“Adesso bisogna agire con ulteriori, significativi passi avanti. Innanzitutto con una Legge ad hoc per Genova che consegni poteri speciali al commissario individuato dal governo: nella legge bisognerà prevedere tra l’altro, come finanziamento aggiuntivo a quelli individuati per almeno tre anni, un sensibile incremento del ritorno fiscale delle tasse portuali rispetto al livello attuale”.

“Suggeriamo con forza, inoltre, l’avvio di una importante campagna promozionale in Italia e all’estero per comunicare e rilanciare l’immagine di Genova. Il gruppo di Forza Italia al parlamento europeo si impegnerà a fare in modo che i fondi per le reti transeuroepee (Ten-T) nella dotazione 2021/2027 abbiano un cospicuo finanziamento per lo snodo di Genova – che è terminale del progetto prioritario con Rotterdam e del Terzo Valico -per complessivi 600 milioni di euro. Ci impegneremo affinché nel nuovo piano Juncker di sostegno e innovazione si prevedano nuove opportunità per Genova. Suggeriamo al governo di chiedere alla commissione europea nella prossima manovra la flessibilità (quindi la possibilità di sforare il tetto del 3 per cento) per la realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali a Genova”.

“Noi parlamentari di Forza Italia siamo e saremo a Genova per dare seguito e soluzione alla tragedia di una città e di una regione che non lasceremo mai sola: lavoreremo ancora di più quando qualcuno proverà a spegnere i riflettori” concludono.

“I tempi previsti per l’informativa del governo alla Camera sono molto lenti: solo lunedì 27 agosto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, riferirà alle commissioni competenti e il 4 settembre ci sarà il voto delle risoluzioni in Aula sulle comunicazioni del governo. Avrei auspicato una maggiore celerità, pur comprendendo le difficoltà tecniche nel reperimento di informazioni. Ma la situazione eccezionale avrebbe richiesto un approccio eccezionale” dichiara il deputato genovese di Possibile, Luca Pastorino, segretario di presidenza per Liberi e Uguali alla Camera, che ha partecipato in rappresentanza di Leu alla capigruppo informale convocato dal presidente della Camera Fico a Genova.

“A questo punto – aggiunge Pastorino – auspico che il governo venga in Commissione il 27 agosto con una bozza di proposte concrete per Genova e non con un semplice resoconto di quanto accaduto o soltanto con il riassunto dello stato del contenzioso con Autostrade. La legge speciale per la città deve essere una priorità assoluta: come ho già detto serve uno sforzo comune, oltre ogni propaganda”.

“L’importante è risolvere i problemi dei genovesi: di chi ha perso i propri cari in quella terribile tragedia e anche di chi rischia di perdere mesi di lavoro” conclude.