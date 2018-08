Crollo ponte Morandi: entro 15 giorni l’accordo per infrastrutture, trasporti e imprese

Liguria. La firma entro 15 giorni di un protocollo d’intesa tra Regione Liguria, Comune di Genova e Cassa Depositi e Prestiti con l’individuazione di una articolata serie di misure a sostegno delle infrastrutture, della mobilità, delle imprese e dei cittadini di Genova per far fronte all’emergenza determinata dal crollo del ponte Morandi.

È quanto deciso durante la riunione che si è svolta oggi presso Regione Liguria con la partecipazione del presidente e commissario delegato per l’emergenza Giovanni Toti, del sindaco Marco Bucci e dell’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo. I contenuti del protocollo verranno puntualmente definiti dal tavolo che si è riunito oggi e concluderà il suo lavoro in due settimane.

“Stiamo lavorando – affermano il presidente Toti e il sindaco Bucci – per trasformare questa immane tragedia in una grande opportunità di cambiamento e modernizzazione di questa città come promesso. Dentro Cassa Depositi e Prestiti ci sono possibilità finanziarie e tecnologiche di grande qualità e rilevanza di cui potranno usufruire Regione e Comune per tutti i piani di sviluppo della città”.