Genova. E’ morto questo pomeriggio all’ospedale San Martino di Genova Maria Rosca, il camionista di origini rumene che era da martedì in coma tenuto in vita dalle macchine. Il suo collega era morto subito dopo il volo che i due avevano fatto con il camion al momento del crollo di ponte Morandi.

Sono in tutto 43 quindi le vittime della tragedia della A10. Tra stanotte e questa mattina i vigili del fuoco hanno ritrovato i colpi degli ultimi dispersi.

La prefettura ha per ora ne ha ufficializzate 41, perché l’auto della famiglia Cecala (il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni) era troppo schiacciata per permettere un riconoscimento dei resti all’interno.

Questi i nomi:

Artus Bastit Melissa 15/11/1996 Francia;

Battiloro Giovanni;

Bellasio Manuele 28/04/2002 (figlio Possetti) Pinerolo (TO);

Bellasio Camilla 02/11/2005 (figlia Possetti) Pinerolo (TO);

Bello Francesco nato il 15/10/1976 Genova;

Bertonati Matteo;

Boccia Stella 13/01/1994 Napoli;

Bokrina Admir 09/11/1986 Albania;

Bottaro Giovanna (02/07/1975);

Bozzo Elisa 15/11/1984 Genova;

Campora Alessandro 19/02/1963 Genova;

Casagrande Bruno – Dipendente Amiu – 09/01/1961 Antonimina (RC);

Cerulli Andrea Nato il 22/09/1970 Genova;

Danisi Marta 01/04/1989 Militello (ME);

Diaz Henao Henry 28/06/1980 Colombia;

Djerri Maurius 21/04/1996 Albania;

Donaggio Giorgio;

Esposito Gerardo;

Erazo Trujillo Carlos Jesus 21/10/1991 Perù;

Fanfani Alberto Nato 11/07/1986 Firenze;

Figueroa Carrasco Juan Ruben 14/10/1949 Cile;

Gusman Nathan 17/03/1998 Francia;

Licata Vincenzo Nato Il 27/11/1960 Grotte (AG);

Malai Anatoli 17/02/1974 Romania;

Matti Altadonna Luigi 11/11/1983 Genova;

Pastenes Juan Carlos 29/01/1954 Cile;

Piccinino Ersilia 16/08/1974 Genova;

Plaze Axelle Nemati Alizee 14/11/1998 Francia;

Possetti Claudia 31/10/1970 Pinerolo (TO);

Pouza Douz 24/06/1996 Francia;

Rivera Castillo Leyla Nora 12/09/1970 Cile;

Robbiano Roberto 21/05/1977 Genova;

Robbiano Samuele (bambino) Genova;

Robotti Alessandro 15/04/1968 Alessandria;

Rosca Marian (deceduto in ospedale il 18/08);

Sarnataro Gennaro 30/07/1995 Napoli;

Stanzione Antonio;

Vicini Mirko;

Vittone Andrea 04/12/1968 – Venaria Reale (TO);

Zerilli Angela 28/09/1960 Corsico (MI).