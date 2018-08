Crollo del ponte Morandi, Sagralea inaugura in tono minore

Albenga. Anche Sagralea e la Cooperativa Macchia Verde si uniscono al dolore e al cordoglio per le vittime del disastro di Genova.

“Questa sera sarebbe dovuto essere un momento di festa, l’apertura della cinquantunesima rassegna dedicata al Pigato e agli altri vini doc della Riviera Ligure – spiegano gli organizzatori – Un sera di festa che sarebbe culminata con la consegna del Premio Salea e il Vino alla protezione civile di Albenga e lo show cooking dello chef Federico Scardina. Per rispetto di quanto successo a Genova, Sagralea ha deciso di rinviare la consegna del Premio a giovedì 16, sempre alle 21, e lo show cooking a domenica sera sempre alle 21.30. Sospeso anche l’intrattenimento musicale”.

Sagralea, quindi, aprirà i battenti alle 19 ma solo per quello che riguarda la cucina e la mostra mercato con tutti gli espositori presenti: “Una apertura in minore, presa solo per non creare problemi alle centinaia di persone che avevano deciso di trascorrere la serata a Salea d’Albenga, ma con un grande dolore nel cuore per le vittime della tragedia di Genova”.