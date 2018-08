Genova. “L’Unione Sindacale di Base tutta esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza a tutte le famiglie colpite da questa gravissima tragedia e spera nella più rapida guarigione dei tanti feriti”. E’ il commento della Usb genovese al disastro di ieri.

“Ci auguriamo che il già pesantissimo bilancio delle vittime non sia destinato a salire nelle prossime ore e partecipiamo al lutto e al dolore di tutta la città – scrivono in una nota – Molto rapidamente però dovrà arrivare anche il tempo della verità e dell’accertamento delle responsabilità di un disastro che speriamo nessuno oserà definire casuale e che simboleggia, in tutta la sua drammaticità, il fallimento totale delle classi dirigenti nazionali e locali, delle politiche di tagli pesantissimi imposti dalla UE e delle privatizzazioni”.

“Genova e la Liguria tutta hanno pianto negli ultimi anni moltissime vittime e patito danni incalcolabili per l’incuria , il degrado , la speculazione e il saccheggio del suo territorio. Siamo però certi che ancora una volta i lavoratori e i cittadini tutti sapranno rialzarsi e superare le conseguenze di questo ennesimo sfregio” concludono.