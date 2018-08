Genova. Poco prima di mezzogiorno è crollato il ponte Morandi, il viadotto sospeso della A10 che attraversa la Valpolcevera e che precede lo svincolo per Bolzaneto e la barriera di Genova Ovest.

Tante le reazioni del mondo della politica: dal premier Conte, che sta seguendo passo passo la vicenda, ai ministri Salvini e Di Maio fino ai parlamentari, senatori e amministratori, locali e non. Tutti si stringono attorno al dolore di Genova.

“Tutto il governo, in particolare il ministro dei trasporti Danilo Toninelli, sta seguendo con attenzione quanto sta succedendo a Genova. È una tragedia immane. I soccorritori sono incessantemente al lavoro e li ringrazio per il loro impegno. Mi sto recando sul posto perché lo Stato, in questo momento, deve far sentire la sua vicinanza ed essere accanto prima di tutto alle famiglie delle vittime”, ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio dei ministri Luigi Di Maio.

“Stiamo seguendo dalla Sala Operativa di Roma minuto per minuto la situazione del crollo del ponte di Genova, ringrazio fin da ora i 200 Vigili del Fuoco (e tutti gli altri eroi) già al lavoro per salvare vite”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città”, ha affermato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli.

Il presidente della Camera Roberto Fico: “Un pensiero a tutte le persone coinvolte nella tragedia di Genova, e un grazie ai soccorritori che stanno facendo di tutto per salvare uomini e donne dalle macerie”.

Il viceministro Edoardo Rixi: “Con i soccorritori sul luogo del crollo del Ponte Morandi. Uno scenario drammatico. Il mio ringraziamento va alle forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco, Polizia municipale, Protezione civile e a tutte le persone impegnate a prestare aiuto alla città e alle persone coinvolte”.

“Le immagini che arrivano da Genova sono terrificanti. Il crollo del ponte Morandi è una tragedia di proporzioni immani e prego che non ci siano vittime. Sto cercando di raggiungere la mia città e sto seguendo passo passo le operazioni di soccorso in contatto con i ministri Toninelli e Di Maio. Chiunque sia sul posto dia notizie”. Lo ha scritto, su Facebook, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli.

Eurodeputata Renata Briano (Pd): “La nostra città non trova pace. Un pensiero a tutte le persone coinvolte dal crollo, ai soccorritori e ai medici impegnati in queste ore a salvare vite. Concentriamoci su questo adesso”.

L’onorevole Franco Vazio (Pd): “Una tragedia immane. Un dolore immenso per le vittime e per le persone coinvolte. Una terribile ansia per le persone sotto le macerie. Un abbraccio fortissimo per i tanti Vigli del Fuoco e i tanti volontari soccorritori che sono al lavoro per salvare vite e speranze. Un’ incredulità di fronte a cose che non dovrebbero accadere. Ecco cosa provo di fronte a quello che non avrei mai voluto vedere così da vicino”.

L’onorevole Sara Foscolo (Lega): “Tragedia a Genova per il crollo del Viadotto Morandi sul Torrente Polcevera. Le prime notizie parlano di decine di vittime! Grazie a tutti i soccorritori che in queste ore sono al lavoro per salvare vite”.

Il senatore Paolo Ripamonti (Lega): “Aiuto, una tragedia che ti lascia senza parole. Speriamo che il bilancio delle vittime sia il più esiguo possibile”.

Carlo Sibilia, deputato (M5S): Le prime immagini del ponte Morandi crollato poco fa a Genova. Il nostro pensiero alle persone coinvolte e il nostro grazie a chi sta operando in questa emergenza”.

Raffaela Paita, deputato (Pd): “Il crollo del ponte Morandi di Genova è una enorme tragedia. Vicini a vittime e feriti. Grazie ai soccorritori impegnati in queste ore”.

“Esprimo il cordoglio di tutta l’assemblea legislativa per l’immane tragedia che questa mattina ha colpito Genova e tutta la Liguria. Siamo vicini – ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana – alle famiglie delle vittime e dei feriti. Mentre non si conoscono ancora le dimensioni definitive di questo dramma – aggiunge – non possiamo che stringerci intorno a chi è stato tragicamente coinvolto nel crollo del Ponte Morandi. Auspichiamo che il numero delle vittime non sia elevato e esprimiamo un vivo apprezzamento per la tempestività con cui si è attivata la macchina dei soccorsi”.

Luana Isella, vicepresidente della Provincia di Savona: “Una data, l’ennesima, che rimarrà impressa a fuoco nella nostra, nella mia memoria. Non solo perché su quel ponte ci sarò passata moltissime volte, ma soprattutto perché in questi ultimi due anni ho vissuto in prima persona l’importanza delle opere di manutenzione, di cura, di attenzione nei confronti delle nostre infrastrutture. Troppe volte abbiamo urlato la nostra rabbia nel vedere togliere i fondi agli enti territoriali, troppo spesso abbiamo preso decisioni che hanno scontentato il territorio perché abbiamo messo la sicurezza al primo posto.. limitando dei transiti o chiudendo dei tratti di strada perché non si avevano e non si hanno tutt’ora le risorse necessarie per mettere le mani sul problema. Genova oggi piange ma piange tutta la Liguria, terra bellissima ma troppo piccola da far sentire la sua voce, le sue reali necessità”.

Il vicesindaco di Toirano, Giuseppe De Fezza: “Non ci sono parole per questa tragedia. Una preghiera per tutte le persone coinvolte e la nostra solidarietà a tutti i soccorritori. L’amministrazione comunale di Toirano, come del resto la maggior parte dei Comuni, ha messo a disposizione dei soccorsi unità operative di protezione civile qualora vi fosse la necessità di supportare le squadre locali”.

L’assessore al turismo del Comune di Albenga Alberto Passino: “Non ci sono parole, solo sgomento e rabbia! Una preghiera per le vittime e i dispersi, e un pensiero di sostegno ai soccorritori, che avranno davanti cumuli di macerie e dovranno affrontarli con la speranza di recuperare vivo chi si trova intrappolato”.

Di seguito il comunicato congiunto di Pd Liguria, Pd Genova, Gruppo Pd Regione Liguria, Gruppo Pd Comune di Genova, Parlamentari liguri Pd: “Giornata di lutto per Genova. Siamo vicini alle famiglie delle vittime del crollo del ponte Morandi. Ringraziamo le squadre di soccorso. Facciamo fronte comune di fronte a questa immane tragedia” Di fronte all’immane tragedia che oggi ha colpito Genova con il crollo di un grande tratto del Ponte Morandi, esprimiamo profonda vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime e a quanti sono rimasti coinvolti in questo drammatico evento. Vicinanza e cordoglio espressi anche dal segretario nazionale Martina, in questi minuti in costante contatto telefonico con Genova. Ringraziamo le squadre di emergenza che da subito si sono attivate per prestare soccorso e per salvare le vite di chi è rimasto sotto le macerie. Quella di oggi è una giornata di lutto per la nostra città e l’intero Paese. Abbiamo già comunicato a Comune e Regione la nostra totale disponibilità in un frangente così drammatico in cui compito delle istituzioni è fare fronte comune nell’interesse dei cittadini e abbiamo sospeso ogni iniziativa ed evento politico sul territorio per dare precedenza a questa emergenza”.

Anche il mondo del calcio italiano si stringe attorno al dolore di Genova per la tragedia:

SS Lazio: “La SSLazio è vicina alla città di Genova ed a tutte le persone coinvolte dal crollo di Ponte Morandi”.

FC Internazionale: “L’Italia e Genova si trovano in queste ore ad affrontare una grande tragedia. Desideriamo esprimere agli abitanti del capoluogo ligure e alle persone coinvolte nel crollo del Ponte Morandi la nostra vicinanza. A tutti loro va il nostro pensiero”.