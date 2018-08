Andora/Toirano. Si terranno sabato alle 15.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Martino a Toirano i funerali di Giorgio Donaggio, il 56enne savonese che martedì era sul viadotto Morandi nel momento in cui il ponte è crollato. Non parteciperà quindi ai funerali di Stato, per volontà della famiglia. La salma giungerà da Genova a Toirano domani alle ore 17 circa presso la Chiesa Madonna del Rosario, dove alle 20.30 sarà recitato il Santo Rosario.

L’uomo martedì mattina stava percorrendo la A10, diretto a Santa Margherita Ligure, quando si è verificata la tragedia. Donaggio lascia la moglie Enrica e tre figli, Cristian, Matteo e Luca. La famiglia chiede di non donare fiori ma di fare offerte alla Croce Rossa di Toirano.

Donaggio abitava ad Andora ed era il titolare della Donaggio Boat Service, lavorava nel porto di Andora dove era molto conosciuto. I colleghi lo ricordano come una persona molto disponibile e alla mano. A ricordarne la figura Giovanni Bencivenga, vicepresidente del Circolo Nautico di Andora e amico personale: “Giorgio lo vedevo quasi tutti i giorni ad Andora. L’ultima volta appena 2 o 3 giorni fa. Era una persona stupenda, con un ‘vocione’ inconfondibile. Giorgio, e prima di lui suo padre, era un maestro d’ascia, in grado di costruire una barca in legno partendo da zero con questo particolare strumento denominato appunto ‘ascia’. Forse era l’unico rimasto in zona che faceva lavori del genere. Anche per questo era molto apprezzato e rispettato”.

“Le sue capacità, da sempre riconosciute da tutti, lo avevano portato a lavorare su barche molto prestigiose, ovviamente in porto ad Andora, ma anche nel resto d’Italia e all’estero, ad esempio a Montecarlo. Al momento della tragedia credo stesse andando a Santa Margherita Ligure proprio per vedere un lavoro su una barca. Un grande professionista e una splendida persona” conclude Bencivenga.

“Nel disastro del ponte di Genova è scomparso il mio grande amico Giorgio Donaggio, campione italiano di moto trial – lo ricorda Brumotti – È stato il mio mito fin da piccolo e anche grazie a lui che sono diventato 100%! Rip super Giorgio”.