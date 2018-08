Genova. “Il dolore per la tragedia di Genova è ancora fortissimo, ma già da oggi bisogna pensare a cosa fare per la città. La priorità è una legge speciale per destinare i fondi necessari a sanare una ferita gigantesca. Lavoreremo per la presentazione di una proposta di legge che necessita di essere discussa e approvata nei primi giorni di lavoro parlamentare a settembre”.

Lo afferma Luca Pastorino, deputato di Possibile e segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali.

di 23 Galleria fotografica Crollo ponte Morandi, the day after









“La magistratura farà il proprio lavoro per accertare le responsabilità. Ma è compito della politica provvedere al rilancio di una città che al lutto dolorosissimo unisce un problema molto grave di mobilità. Anche per questo è necessario ancora di più il completamento della messa in sicurezza post alluvione”.