Liguria. Genova prova a rispondere alla tragedia, che nei prossimi giorni diventerà caos viabilità, e che a settembre rischia di paralizzare la città. In attesa di capire quali provvedimenti e quali scelte saranno prese per sostituire il tratto di A10 interrotto, l’amministrazione civica prende i primi provvedimenti per contenere, per quanto possibile, i disagi nell’immediato.

Fin da domani, infatti, saranno rafforzati i collegamenti ferroviari: da Voltri partirà un treno ogni 15 minuti diretto a Principe o a Bolzaneto. Rfi sta studiando come rafforzare il collegamento intercity tra Genova e Torino: per muoversi tra le due città, infatti, a livello autostradale ad oggi bisogna intercettare la Torino-Piacenza sopra Tortorna, partendo dal capoluogo ligure. Per chi arriverà dall’A10, quello che ne rimane, l’uscita consigliata sarà Pra’, dove si potrà trovare parcheggio interscambio per poi proseguire su treno.

Ad illustrare la situazione attuale è l’assessore Berrino: “I binari per ora hanno garantito lo spostamento sia sull’asse est-ovest che sul Genova-Milano, seppur con qualche rallentamento visto che i treni provenienti da Ponente devono transitare da Principe senza poter usare il passante abituale. E’ invece ancora bloccata la video per Ovada e Acqui, quindi Ovada va raggiunta in treno partendo da Voltri; purtroppo però è disponibile solo il binario che da Principe va verso nord, visto che le due linee che corrono lungo il Polcevera sono bloccate una dal crollo dei detriti e l’altra perché transita sotto la parte del viadotto rimasta in piedi”.

“Questa mattina abbiamo fatto un summit con Rfi e Trenitalia – prosegue Berrino – da oggi sono già in funzione 18 treni supplementari nella tratta urbana da Voltri a Brignole. Domattina il numero di questi treni salirà a 46, che si sommano ai Savona-Sestri Levante: avremo quindi un treno ogni 15 minuti nelle stazioni genovesi tra Voltri e Principe (in certi casi fino a Brignole). Con Bucci abbiamo stabilito di indirizzare tutti coloro che vengono dal ponente in auto verso l’uscita di Genova Pra’: lì il consiglio è di lasciare l’auto nel parcheggio della stazione, che è molto grosso, ed utilizzare un treno urbano per arrivare in centro senza essere coinvolto nei prevedibili ingorghi”.

“Rfi e Trenitalia inoltre stanno mettendo a punto uno studio per verificare la possibilità di inserire nuovi treni tra Savona e Genova per disincentivare il traffico autostradale – aggiunge poi Berrino – Infine chiederemo al Governo un potenziamento degli Intercity tra Torino e Genova visto che ad oggi il traffico autostradale finisce sulla Serravalle che ha già un carico importante di traffico”.

Di seguito il programma dei 46 treni straordinari previsti per i giorni feriali (lunedi – venerdi), valido a partire dal 16 agosto:

24720 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 05:40 08:34

11222 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 07:37 08:04

21024 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 08:26 09:04

21026 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 09:01 09:37

21028 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 09:26 10:04

21030 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 09:56 10:34

21034 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 10:26 11:04

21036 GENOVA P.PRINCIPE GENOVA VOLTRI 11:04 11:34

21038 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 11:26 12:04

21040 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 11:56 12:34

21042 GENOVA P.PRINCIPE GENOVA VOLTRI 12:34 13:04

21044 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 12:56 13:34

21046 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 13:27 14:04

21048 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 13:56 14:34

21050 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 14:26 15:04

21052 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 14:56 15:34

21054 GENOVA P.PRINCIPE GENOVA VOLTRI 15:34 16:04

21058 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 16:26 17:04

21060 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 16:56 17:34

21062 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 17:26 18:04

21066 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 18:26 19:04

21068 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 18:56 19:34

21070 GENOVA BRIGNOLE GENOVA VOLTRI 19:26 20:04

21027 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 08:26 09:05

21029 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 08:56 09:35

21031 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 09:26 10:05

25797 GENOVA VOLTRI GENOVA P.PRINCIPE 09:59 10:27

21035 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 10:26 11:09

21037 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 10:56 11:35

11227 GENOVA VOLTRI GENOVA P.PRINC. 11:24 11:49

21041 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 11:56 12:35

21043 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 12:26 13:05

21045 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 12:56 13:35

21047 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 13:26 14:05

21049 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 13:56 14:35

21077 GENOVA VOLTRI GENOVA P.PRINCIPE 14:26 14:50

21053 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 14:56 15:35

21055 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 15:26 16:05

21057 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 15:56 16:35

21059 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 16:26 17:01

21063 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 17:26 18:05

21065 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 17:56 18:35

21067 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 18:26 19:05

21061 GENOVA VOLTRI GENOVA P.PRINCIPE 19:26 19:50

21073 GENOVA VOLTRI GENOVA P.PRINCIPE 19:56 20:35

21075 GENOVA VOLTRI GENOVA BRIGNOLE 20:26 21:07