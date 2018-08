Genova. La speranza non svanisce, e supera fatica e rassegnazione: “Le ricerche andranno avanti finché non avremo tirato fuori tutti”. Questa è la promessa e la determinazione dei Vigili del Fuoco, che da oltre 30 ore stanno scavando tra le macerie.

“Le ricerche vanno avanti non sono mai state sospese e proseguono initerrotament da quando si è verificato l’incidente – ha dichiarato Bianca Maria Cristini, funzionario dell’ufficio stampa Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – si sta restringendo l’aria operativa e abbiamo bonificato alcune aree da cui abbiamo escluso la presenza di superstiti o vittime. Queste zone sono le aree dei capannoni industriali interessati dal crollo e le zone più prossime alle case evacuate”.

Ma le operazioni continuano: “Si stanno effettuando le ricerche intorno al Pilone autostradale, anche dal lato nord, mentre le macchine scavatrici che stanno operando nella sede del Polcevera stanno cercando di aprire dei varchi per per vedere se arrivano segnali odori e unità cinofile per trovare eventuali altri dispersi”.

Al momento i soccorsi stanno operando nell’alveo del fiume Polcevera, dal centro fino al margine destro “con monitoraggi continui con unità cinofile”.

“Per il momento non abbiamo più segnali o voci – ha concluso Cristini – Certamente nella parte centrale del pilone ci possiamo aspettare la presenza di grandi cavità dove potrebbero esserci anche veicoli e persone che speriamo siano ancora vive. Le ricerche andranno avanti finché non avremmo tirato fuori tutti”