Genova. “In relazione alle notizie diffuse dalla stampa sulle attività di prevenzione messe in atto sul viadotto Polcevera, Autostrade per l’Italia precisa che l’infrastruttura era monitorata dalle strutture tecniche della direzione di Tronco di Genova con cadenza trimestrale secondo le prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive realizzate mediante apparecchiature altamente specialistiche”.

Così si legge nella nota ufficiale pubblicata dalla Società Autostrade questo pomeriggio, a oltre 24 ore dal crollo del ponte Morandi. Una nota che non chiarisce come di fatto l’ultima analisi approfondita risalisse alla fine del 2017, e come – che ci fossero problemi strutturali – è confermato dal fatto che la stessa società aveva bandito una gara a chiamata, con procedura rapida, per assegnare un appalto da 20 milioni per il rafforzamento degli stralli, i tiranti.

Ma proseguiamo con la nota: “Le strutture tecniche preposte si sono avvalse, per valutare lo stato di manutenzione del viadotto e l’efficacia dei sistemi di controllo adottati, di società e istituti leader al mondo in testing e ispezioni sulla base delle migliori best practices internazionali”.

Gli esiti delle attività di monitoraggio, spiegano da Autostrade, e delle “attività di verifica svolte dagli autorevoli soggetti esterni hanno sempre fornito alle strutture tecniche della società adeguate rassicurazioni sullo stato dell’infrastruttura. Questi stessi esiti sono stati utilizzati come base per la progettazione degli interventi di manutenzione sul viadotto approvati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo le norme di legge e le previsioni della convenzione” ed è questo il riferimento alla gara e ai lavori che sarebbero dovuti partire in autunno e durare quasi 800 giorni.

“Le strutture tecniche di Autostrade per l’Italia – conclude la nota – stanno fornendo alle istituzioni competenti tutto il supporto necessario per l’accertamento delle cause del tragico evento e per il ripristino dell’autostrada nei tempi più rapidi possibili. La società rinnova il cordoglio più sentito per le vittime e la profonda vicinanza ai loro familiari”.