Liguria. L’annuncio arriva intorno alle 16 sulla pagina facebook di società Autostrade: “Per favorire lo svolgimento delle preziose attività di soccorso, Autostrade per l’Italia annuncia che le ambulanze non pagheranno più il pedaggio sulla propria rete. La decisione ha effetto immediato”.

Una decisione che arriva in realtà a oltre due giorni dalla tragedia. La richiesta era stata fatta ufficialmente oggi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini e dalla vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Salute Sonia Viale.

E sulla pagina di società Autostrade i commenti sono significativi della rabbia dei cittadini: “E io che pensavo che in uno stato civile le ambulanze non pagassero proprio il pedaggio…. Se la situazione non fosse drammatica, sembrerebbe una barzelletta” scrive un lettore. “Siete una barzelletta continua con questi post” scrive un altro. E ancora: “Avete aspettato che lo dicesse salvini per farlo???? Da soli non vi veniva in mente?”.

In molti oltre alle critiche (“Nessuno deve pagare più i pedaggi visto che non li reinvestite in manutenzione”) chiedono le dimissioni dei vertici.

Senza dimenticare la situazione attuale della viabilità locale: “Vista l’emergenza – scrive un utente della Valpolcevera – l’autostrada da Genova-Bolzaneto e Genova-Ovest e viceversa non andrebbe fatta pagare proprio a nessuno!!! Al momento per chi abita oltre il ponte l’unica strada percorribile per arrivare a Sampierdarena è via Borzoli, quindi un assurdità!!!”.