Savona. Blitz di Forza Nuova contro il gruppo Benetton a Savona, con una azione dimostrativa con la quale il partito di estrema destra ha voluto esprimere il proprio dissenso su quanto avvenuto a Genova.

“I Benetton sono imprenditori privati che hanno trovato terreno fertile nei vari servi della politica di Roma e non sicuramente nei vari servitori dello Stato” afferma la sezione savonese di Forza Nuova.

“Atlantia ha incrementato del 50% i suoi profitti, aumentando le tariffe e diminuendo i costi di riparazioni: in tal modo è costato la vita a 43 innocenti, morti a causa di chi preferisce guadagnare e mai spendere. Per lo Stato è più importante indossare le magliette pro-immigrazione, per le vittime di Genova che colore saranno le magliette?” si chiede ironicamente Forza Nuova.

“Dopo la tragedia di Genova, lo Stato deve togliere dalle mani di Benetton le autostrade. Lo Stato deve tornare ad essere Stato. Mai più strade in mano ai privati. Vogliamo giustizia per queste vittime, per il loro sangue versato. Noi Italiani abbiamo il diritto e il dovere di boicottare i Benetton” conclude FN.