Savona. La “psicosi” e gli allarmi su ponte e viadotti, dopo il drammatico crollo sull’A10 e la tragedia di Genova, investono anche Savona e precisamente il ponte che sovrasta via Massa, nel quartiere di Legino.

E’ il ponte che sovrasta la stessa via savonese fino al casello autostradale, finito in questi giorni all’attenzione e nel mirino di cittadini e residenti della zona per la sua situazione di degrado.

L’allarme è stato lanciato dallo stesso canile di Savona, che si trova proprio sotto il ponte di via Massa, ma anche da alcuni abitanti del quartiere: “Sono in tanti, ogni giorno, a transitare su quel ponte, sotto c’è l’ingresso del canile municipale e l’accesso ad alcune abitazioni private”.

“Vorremmo sapere se è possibile fare una verifica sulla stabilità strutturale e sulla sicurezza del ponte: notiamo sempre di più con frequenza forti rumori e tremolii ad ogni passaggio di un mezzo pesante” afferma Marcello Amadini, Presidente LNDC Savona, sottolineando una crescente preoccupazione per la tenuta del ponte savonese, vetusto e sollecitato da un intenso traffico veicolare e di camion.