Croce Bianca Andora, il 14 agosto serata di beneficienza al Luna Park con le 500 d’epoca

Andora. Martedì 14 agosto la Croce Bianca di Andora organizza una serata di beneficienza al Luna Park di Andora.

La serata avrà come protagonista il primo raduno delle Fiat 500 d’epoca. Per l’occasione verranno distribuiti gadget in omaggio ai presenti.

La Croce Bianca “vi aspetta numerosi nel nome della solidarietà”.